В Санкт-Петербурге с 1/4 финала Евро-2020 откроют фан-зону на Дворцовой площади

2 июля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге будет открыта фан-зона Евро-2020, сообщает пресс-служба оргкомитета Евро-2020.

Площадь будет функционировать во время четвертьфиналов, полуфиналов и финала турнира. Фан-зона сможет вместить 3 000 человек, работа зоны для публичного просмотра будет начинаться за 3 часа до начала первого матча дня. Площадка будет закрываться на вход за 20 минут до окончания матча. Все посетители обязаны соблюдать масочный режим.

Отметим, что в Санкт-Петербурге уже есть фан-зоны на Конюшенной площади и в спорткомплексе «Юбилейный».

Матчи 1/4 финала Евро-2020 пройдут со 2 по 3 июля. 2 июля пройдут встречи Швейцария — Испания (19.00 мск) и Бельгия — Италия (22.00 мск), 3 июля — встречи Чехия — Дания (19.00 мск) и Украина — Англия (22.00 мск). Полуфиналы пройдут 6 и 7 июля (начало обеих игр — в 22.00 мск), финал состоится 11 июля (начало — в 22.00 мск).