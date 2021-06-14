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В Санкт-Петербурге, где проходит Евро-2020, ужесточат карантин

07:36
Власти Санкт-Петербурга планируют ужесточить ограничения из-за коронавируса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Власти Санкт-Петербурга планируют ужесточить ограничения из-за коронавируса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Администрация города Санкт-Петербург сообщила об ужесточении карантина. С 17 июня приостановят работу фуд-кортов, детских комнат в ресторанах и кафе, приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита.

«Губернатор Санкт?Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт?Петербурга «О внесении изменений в постановление правительства Санкт?Петербурга от 13.03.2020 №121», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что фуд-корты на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропортах станциях продолжат свою работы.

10 июня правительство Санкт-Петербурга объявило о вводе дополнительныхограничений к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях из-за ситуации с коронавирусом.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге запланированы три матча группы B, а также три встречи группы Е. Еще один матч — один из четвертьфиналов турнира.

16 июня сборная России в Санкт-Петербурге сыграют с Финляндией, а 21 июня там финны встретятся с бельгийцами.

Дополнительная информация:

https://www.gov.spb.ru/press/governor/216084/

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Евгений Козинов все материалы автора
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