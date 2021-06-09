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В попечительском совете РФС ожидают успешного выступления сборной России на Евро-2020

18:30
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Член попечительского совета РФС Дмитрий Пумпянский заявил «СЭ», что надеется на успешное выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«Сегодня было хорошее заседание. Обсуждались аспекты развития детско-юношеского футбола в нашей стране. Выстраивание пирамиды массового футбола, подготовки кадров высшей квалификации. Всем членам попечительского совета понравился доклад, который подготовил РФС, он был одобрен, и эта программа запускается с 2021 года, и есть финансирование на ближайшие 3-4 года. Это радует. Футбольная вертикаль должна в нашей стране заработать по полной программе.

Также коллеги из РФС доложили о подготовке сборной к чемпионату Европы. Подготовка пройдена в плановом объеме, все тренировочные задачи выполнены. Надеемся, что наша сборная успешно выступит на Евро-2020», — сказал Пумпянский «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

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