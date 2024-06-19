В Польше обвинили российских хакеров в попытке срыва трансляции матча Евро-2024

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил российских хакеров в кибератаке с целью помешать польским болельщикам смотреть матч Евро-2024, сообщает РИА Новости «Спорт».

По словам чиновника, речь идет о трансляции матча группового турнира чемпионата Европы между Польшей и Нидерландами (1:2).

«Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть на то, чтобы сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам... Все следы ведут в Россию», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Ольшевского в эфире радиостанции RMF FM.

Замминистра добавил, что атака была очень быстро отражена.

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