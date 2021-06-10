Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Сборные Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В Петербурге перед чемпионатом Европы открылась станция метро «Зенит»

13:07
Теги:

Сегодня, 10 июня, ближайшая к «Газпром Арене» станция Петербургского метрополитена стала доступна для пассажиров, информирует сайт «Зенита».

В церемонии приняли участие вице-губернаторы Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский, а также экс-полузащитник, а ныне тренер молодежной команды сине-бело-голубых Константин Зырянов.

Вестибюль станции украшен декоративными панелями, выполненными в сине-бело-голубых цветах. Центральными элементами убранства обеих платформ стали витрины, в которых представлены символические копии национальных трофеев «Зенита»: Кубка СССР 1944 года, Кубков и Суперкубка России, а также Кубков, полученных сине-бело-голубыми за победы в чемпионатах страны.

Планируется, что в перерывах между матчами Евро-2020, которые пройдут на «Газпром Арене», станция «Зенит» будет работать в «облегченном» режиме — с использованием только южного вестибюля.

«После чемпионата мира 2018 года наш клуб и болельщики выступили с инициативой по переименованию станции метро в «Зенит». Эту инициативу поддержало большинство горожан и городская администрация, за что им большое спасибо. «Зенит» — символ Петербурга, это ориентир для всех болельщиков — и местных, и приезжих, — подчеркнул Зырянов. — Считаю, что территорию, которая развивается вокруг «Газпром Арены», скоро можно будет сравнить с историческим центром города, она становится очень спортивным и очень культурным местом, что, несомненно, является огромным плюсом».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Свои матчи на «Газпром Арене» проведут сборные России, Бельгии, Финляндии, Польши, Словакии и Швеции, а также участники одного из четвертьфиналов турнира.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-06-10-na-krestovskom-ostrove-sostoyalas-ofitsialnaya-tseremoniya-otkrytiya-stantsii-metro-zenit.htm

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«С сионистами соревноваться нельзя». На Олимпиаде, кроме российской, будет еще одна нейтральная команда с очень необычным составом
Смертельно опасная "черная плесень" пришла в Россию
УЕФА потребовал от Украины убрать с формы на Евро—2020 «политические» надписи
На людях с какими датами рождения отразится затмение 10 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд