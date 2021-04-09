В Петербурге отобрали 1,5 тысячи волонтеров для работы на Евро-2020

Центр подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу 2020 года завершил отбор кандидатов для работы на европейском футбольном первенстве, информирует сайт администрации Петербурга.

Всего было подано 10987 заявок. Отобрано 1500 человек. Из них: 89% - женщины и 11% - мужчины. 84% составляют работающие волонтеры, 13% - учащиеся. 3% - добровольцы «серебряного» возраста. В ходе рекрутинговой кампании оценивалось как знание иностранного языка, так и личностно-деловые качества претендентов.

«Мы должны провести ЕВРО-2020 на самом высоком уровне. Работа волонтеров очень важна. От них во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом. Уверен, что добровольцы достойно представят Петербург на этом первенстве, окажут гостям необходимую помощь и информационную поддержку, окружат их заботой, создадут незабываемую атмосферу гостеприимства на этом футбольном празднике», — заявил губернатор Александр Беглов.

Стать добровольцем мог любой человек, достигший 16 лет и владеющий иностранными языками. Отобранные волонтеры владеют английским, испанским, финским и французским языками. Среди учащихся больше всего добровольцев из Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена и НИУ ВШЭ. Среди работающих самая распространенная профессия — инженер.

Во время проведения чемпионата Европы по футболу в Санкт?Петербурге волонтеры будут задействованы по 8 направлениям: транспорт, последний километр (участок на пути к стадиону и прилегающая к нему территория), культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиа-обеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина и штаб.