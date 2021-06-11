В оргкомитете Евро-2020 уверены, что поле в Петербурге выдержит нагрузку

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке Санкт-Петербурга к старту турнира.

— Как на подготовке сказалось то, что Петербургу достались дублинские матчи? — вопрос Сорокину.

— Появилась дополнительная нагрузка на стадион, на поле, на организаторов. Но радикальные изменения это не внесло. Еще одна сборная изъявила желание жить у нас, и этот вопрос был оперативно решен — словакам предоставлена база «Зенита», там они будут тренироваться. С въездом команд тоже никаких проблем не будет. Сейчас главное, чтобы выдержало поле. Но мы уверены, что оно технологически готово.

— Поле перестелили после окончания сезона РПЛ?

— Его не перестилали, оно в хорошем состоянии. После окончания сезона его выкатили наружу, предприняли комплекс мер по приведению его в порядок, по улучшению его качества.

— А после Евро перестелют?

— Хорошее поле обычно не меняют. Зачем? У «Зенита» есть резервное поле, оно растет давно. Но между играми перестилать газон не представляется возможным. Нам нужно было направить все усилия на обеспечение высочайшего качества того газона, который есть.

— То есть резервное поле теоретически может быть положено во время Евро или после него?

— Мы надеемся, что это не понадобится. Хотя в футболе ничто нельзя исключать. Были случаи, когда поле перестилали за три дня. Но не в России.

(Гоша Чернов)

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