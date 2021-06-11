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В оргкомитете Евро-2020 объяснили, почему именно в Петербург перенесли матчи Дублина

00:30
Алексей Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке Санкт-Петербурга к старту турнира.

— Почему УЕФА выбрал именно Санкт-Петербург вместо Дублина? Претендовали ли другие города России? — вопрос Сорокину.

— Решающими здесь были два фактора. Во-первых, на момент принятия решения у Санкт-Петербурга был максимальный среди участников Евро разрешимый допуск болельщиков — 50%. Во-вторых, перенесенные из Дублина матчи очень удачно встали в календарь игр в Санкт-Петербурге. Матчи идут через день, нет необходимости менять структуру календаря, двигать встречи и увеличивать интервал между матчами. Ну и, конечно, хочется верить, что свою роль сыграл фактор надежной и проверенной крупными международными событиями команды оргкомитета, чьи сильные стороны хорошо известны УЕФА. Что касается вариантов с альтернативными городами, то если для организаторов есть возможность этого избежать, они ею воспользуются. Что УЕФА и сделал в нашем случае.

— Почему УЕФА симпатизировал именно Петербургу?

— Не могу сказать. Руководство УЕФА имеет право на определенное мнение по поводу того, где предпочтительнее организовывать турнир. Просто можно с ним не соглашаться и подавать ту заявку, которую федерация хочет, а можно прислушаться к мнению УЕФА.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Сорокиным читайте здесь

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