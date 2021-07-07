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В матче Англия — Дания будет дополнительное время

7 июля 2021, 23:53
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Основное время матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания завершилось вничью — 1:1. Командам предстоит сыграть дополнительное время. Если и оно не выявит победителя, то будет назначена серия пенальти.

На 30-й минуте датчане открыли счет. Ударом со штрафного забил Миккель Дамсгор. На 39-й минуте Англия сравняла счет. В свои ворота забил Симон Кьер. Это 11-й автогол на турнире.

Во втором тайме счет не изменился. Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Англия — Дания

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Евгений Петров все материалы автора

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