В матче Англия — Дания будет дополнительное время
7 июля 2021, 23:53
Основное время матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания завершилось вничью — 1:1. Командам предстоит сыграть дополнительное время. Если и оно не выявит победителя, то будет назначена серия пенальти.
На 30-й минуте датчане открыли счет. Ударом со штрафного забил Миккель Дамсгор. На 39-й минуте Англия сравняла счет. В свои ворота забил Симон Кьер. Это 11-й автогол на турнире.
Во втором тайме счет не изменился. Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю