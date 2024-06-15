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Сегодня, 19:32

В «Локомотиве» не исключили продажу Митая после Евро-2024

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о будущем защитника сборной Албании Марио Митая.

«Впереди весь чемпионат Европы. В сборной Албании будет играть Марио Митай — очень талантливый молодой футболист. Мы уверены, что он достойно выступит. Желаем успехов команде Албании. Наверняка, после чемпионата Европы могут появиться предложения. Поэтому мы готовы и открыты к диалогу. При адекватных условиях будет рассматривать предложения вместе с футболистом и его агентами», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

20-летний Митай в прошлом сезоне провел 27 матчей за железнодорожников, не сумев отметиться результативными действиями. Рыночная стоимость албанца оценивается в два миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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