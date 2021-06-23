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В Кремле отказались комментировать призывы к отставке Черчесова

14:25
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к призывам к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову покинуть свой пост.

«Я воздержусь от ответа на этот вопрос», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира вчера, 21 июня, разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210623/cherchesov-1738227956.html

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