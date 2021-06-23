В Кремле отказались комментировать призывы к отставке Черчесова
14:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к призывам к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову покинуть свой пост.
«Я воздержусь от ответа на этот вопрос», — цитирует Пескова «Р-Спорт».
В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира вчера, 21 июня, разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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