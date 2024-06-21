В Косово пожаловались на Сербию из-за «националистического поведения»

Футбольная федерация Косово подала в УЕФА жалобу на поведение болельщиков сборной Сербии на Евро-2024, сообщает РИА «Новости».

В федерации Косово назвали «националистическим» и «расистским» поведение сербских фанатов во время матча против Словении (1:1) во втором туре группового турнира Евро-2024.

Ранее УЕФА отстранил от освещения турнира косовского журналиста Арлинда Садику, который показал сербским болельщикам двуглавого орла, присутствующего на государственной символике Косово и Албании.

После двух туров сборная Сербии (1 очко) занимает последнее место в группе C. 25 июня команда Драгана Стойковича сыграет с Данией.