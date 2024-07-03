Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:02

Веркаутерен о реакции Де Брейне на вопрос о золотом поколении сборной Бельгии: «Возможно, это перебор»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне, который разозлился на вопрос о золотом поколении его команды на пресс-конференции после поражения от Франции (0:1) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я могу понять его ответ. Но журналисты делают свою работу. Понимаю его реакцию, он был разочарован поражением. А журналисты всегда задают вопрос о том, почему золотое поколение не побеждает. Возможно, с его стороны это был перебор», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Португалией.

Евро-2024
0
Читайте также
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
Вратарь Турции выдал огненный сейв в компенсированное время
МО показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска
В России впервые могут отказаться от трансляций Олимпиады
Крановщик скончался на высоте 32-го этажа из-за жары в Москве
Армия РФ взяла под полный контроль район Новый города Часов Яр в ДНР
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Кроос ответил на слова Хоселу о завершении карьеры после матча с Испанией
Австрийские болельщики скандировали расистские лозунги перед матчем с Турцией на Евро-2024
Кроос рассказал о целях сборной Германии на остаток Евро-2024
Клиенты букмекера считают Испанию главным фаворитом Евро-2024
Хоселу — об игре с Германией на Евро-2024: «В пятницу будет последний матч в карьере Крооса»
УЕФА осудил стюардов, избивших болельщика во время матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кроос ответил на слова Хоселу о завершении карьеры после матча с Испанией

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости