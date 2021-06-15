Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В Копенгагене появилась стена Эриксена

06:40
Игроки сборной Дании закрыли Кристиана Эриксена от взглядов посторонних. Фото Reuters
Игроки сборной Дании закрыли Кристиана Эриксена от взглядов посторонних. Фото Reuters
Теги:

В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщается в официальном Instagram Евро-2020 в Копенгагене.

По идее каждый, кто хочет, сможет оставить на стене пожелание игроку, который в настоящее время находится в больнице. Организаторы отправляют все послания семье Эриксена.

Напомним, в конце первого тайма матча Дания — Финляндия полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Путин ответил на вопрос о приказе убить Навального
Как определить идеального мужчину по знаку зодиака
Судья США рассказала, на кого имело бы смысл обменять россиянина Бута

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд