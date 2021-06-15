В Копенгагене появилась стена Эриксена

В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщается в официальном Instagram Евро-2020 в Копенгагене.

По идее каждый, кто хочет, сможет оставить на стене пожелание игроку, который в настоящее время находится в больнице. Организаторы отправляют все послания семье Эриксена.

Напомним, в конце первого тайма матча Дания — Финляндия полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.