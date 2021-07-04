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В каждой сборной-полуфиналисте Евро-2020 есть игроки «Челси»

20:15
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В каждой сборной-полуфиналисте чемпионата Европы по футболу есть игроки английского «Челси», который в нынешнем сезоне стал победителем Лиги чемпионов.

В первом полуфинале сборная Италия сыграет против команды Испании. Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В другом полуфинале 7 июля там же сыграют сборные Англии и Дании.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, финал пройдет на стадионе «Уэмбли».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1411733370946588676

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля