В каждой сборной-полуфиналисте Евро-2020 есть игроки «Челси»

В каждой сборной-полуфиналисте чемпионата Европы по футболу есть игроки английского «Челси», который в нынешнем сезоне стал победителем Лиги чемпионов.

?? Претенденты на дубль по итогам 2021 года: Лига чемпионов + ЕВРО:



?? Дания: Андреас Кристенсен

??? Англия: Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Мейсон Маунт

?? Италия: Жоржиньо, Эмерсон

?? Испания: Сесар Аспиликуэта#ЛигаЧемпионов | #ЕВРО2020 pic.twitter.com/bEb0WrZacs — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 4, 2021

В первом полуфинале сборная Италия сыграет против команды Испании. Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В другом полуфинале 7 июля там же сыграют сборные Англии и Дании.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, финал пройдет на стадионе «Уэмбли».