В каждой сборной-полуфиналисте Евро-2020 есть игроки «Челси»
20:15
В каждой сборной-полуфиналисте чемпионата Европы по футболу есть игроки английского «Челси», который в нынешнем сезоне стал победителем Лиги чемпионов.
В первом полуфинале сборная Италия сыграет против команды Испании. Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В другом полуфинале 7 июля там же сыграют сборные Англии и Дании.
Чемпионат Европы завершится 11 июля, финал пройдет на стадионе «Уэмбли».
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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