Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:56

В Итальянской федерации футбола подтвердили, что Спаллетти продолжит возглавлять сборную

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лучано Спаллетти.
Фото AFP

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что Лучано Спаллетти останется на посту главного тренера национальной команды.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 65-летний специалист продолжит работу в сборной Италии как минимум до чемпионата мира 2026 года.

«Нечего и думать о том, чтобы решать проблемы отказом от многолетнего проекта после всего лишь 8-9 месяцев работы. Нам есть что пересмотреть, над чем серьезно поразмыслить. Мы поднимемся вновь вместе с усердной работой и целью. Спаллетти пользуется нашим полным доверием, мы продолжим работать с ним», — приводит слова Гравины журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Италия не сумела выйти в четвертьфинал Евро-2024, который проходит в Германии. В 1/8 финала итальянцы проиграли Швейцарии со счетом 0:2. После матча Спаллетти заявил, что обсудит свое будущее в итальянской сборной с главой FIGC.

Спаллетти возглавляет сборную Италии с 1 сентября 2023 года. За это время команда под его руководством провела 14 матчей, в которых одержала семь побед, потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
2
2
Читайте также
Дмитрий и Екатерина Митяевы выиграли горный марафон в Альпах
Даку принес извинения за свой поступок на Евро-2024
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
«Мамардашвили скоро может стоить дороже Алиссона, а Хвиче пора уходить из «Наполи» в более сильный клуб». Интервью легенды грузинского футбола Гуцаева
Мостовой: «Игра покажет, смогут ли грузины повторить наш успех 2018 года»
Форвард «Пари НН» Кутателадзе: «Успех сборной Грузии на Евро-2024 не стал для меня сенсацией»
Семин — о провале Италии на Евро-2024: «Мастерство игроков было недостаточно высоким»
Во время матча Германия — Дания неизвестный забрался на крышу арены. Его ловили, угрожая пистолетом
Нойер назвал теневого лучшего игрока матча 1/8 финала Евро-2024 с Данией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейн: «С Беллингемом мы всегда разговариваем о том, как улучшить игру сборной Англии»

Семин: «Англия остается фаворитом Евро»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости