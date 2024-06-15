В Хорватии назвали причину разгромного поражения от Испании

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в комментарии для «СЭ» отреагировал на разгромное поражение от сборной Испании в матче первого тура группового этапа Евро-2024 (0:3).

«Испания сильна, а вот Хорватия оказалась не на высоте. Возможно, была допущена ошибка с подбором игроков, особенно в защите. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Ничего не решено, если пройти группу, все возможно. По сути, это тяжелое поражение и оправиться от него будет сложно», — сказал Маркац «СЭ».

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место. В другом матче этого квартета сборная Италии сыграет с Албанией. Начало — в 22.00 по московскому времени.