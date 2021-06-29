В Госдуме заявили, что поддержат сборную Украины в матче 1/8 финала Евро с Швецией
11:05
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» шансы сборной Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу против Швеции.
Встреча пройдет сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22.00 (по мск).
«Конечно, поддержу украинцев! Почему не поддержать? Пускай ребята выиграют у шведов. Я буду скорее рад, чем не рад, если украинцы пройдут дальше», — сказал Валуев «СЭ».
Следить за трансляцией матча Швеция — Украина можно будет на сайте «СЭ». Евро-2020 завершится 11 июля.
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