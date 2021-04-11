В Госдуме прокомментировали инициативу УЕФА по обязательной вакцинации участников Евро-2020
Депутат Госдумы Игорь Лебедев беседе с «СЭ» прокомментировал информацию Corriere dello Sport о том, что УЕФА планирует обязать футболистов, которые примут участие в Чемпионате Европы, сделать прививку от коронавируса или предоставить результаты теста с антителами.
«В этой связи у меня к УЕФА один вопрос: какие вакцины они будут признавать? Если они пойдут по пути оформления COVID-паспортов, то вакцины, которые не одобрены ЕС, не позволят спортсмену приехать на турнир. А вообще изначально вакцинация была добровольной, но сейчас понятно, что это дело будет добровольно-принудительным. Границы без прививок не откроют, скоро и на работу будут брать только после предъявления COVID-паспорта. Думаю, это будет и во всех видах спорта», — сказал Лебедев «СЭ».
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы на 12 стадионах.
(Сергей Федоров)
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