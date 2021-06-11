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В Госдуме предложили Украинской ассоциации футбола перечитать учебники по истории

17:11
Дмитрий Свищев. Фото Никита Успенский, -
Дмитрий Свищев. Фото Никита Успенский, -
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердить лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве официальных футбольных символов Украины.

«Либо наши коллеги из Украинской ассоциации футбола попали под давление националистического бума, либо они плохо изучают историю. Под таким лозунгом убивали десятки тысяч людей. Я не понимаю, как совместимы эти вещи. Пусть внимательно перечитают свои учебники, пересмотрят фильмы», — сказал Свищев «СЭ»

Ранее Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» утверждены в качестве официальных футбольных символов страны.

На футболках сборной Украины были изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская Народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

Как сообщили «СЭ» в УЕФА, от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

(Владимир Пушкарев)

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