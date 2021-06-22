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В Госдуме предложили пересмотреть зарплату Черчесова после провала на Евро

15:59
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что госфинансирование российского футбола не стоит сокращать, несмотря на неудачу сборной на Евро-2020.

Также он предложил пересмотреть сумму заработной платы, которую получает главный тренер Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов.Черчесов получает в 14 раз больше тренера сборной Финляндии. Удивительная статистика

«Зачем уменьшать финансирование? Чтобы они еще хуже стали играть? Тут вопрос в приоритетах. Например, не платить нашему тренеру в десять раз больше, чем тренеру Финляндии, — цитирует Милонова «Газете.Ru». — Я считаю, что зарплата тренера должна состоять из базовой и премиальной части, которую он получает в зависимости от результата. Понятно, что с таким подходом он останется на голом окладе, но должно быть что-то стимулирующее.

Это неадекватно большие деньги. Я думаю, что он, как честный человек, от них откажется. Откровенно неподготовленная сборная. Вся страна переживает, всех расстроил".

В групповом трунире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира вчера, 21 июня, разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

Черчесов получает 2,5 миллиона евро в год, что в 14 раз больше тренера сборной Финляндии.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/22/n_16140950.shtml

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