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В Госдуме отреагировали на заявление полиции Дании о российских болельщиках

13:33
Дмитрий Свищев. Фото Зураб Джавахадзе/Известия
Дмитрий Свищев. Фото Зураб Джавахадзе/Известия
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» заявление полиции Дании о неприезде российских болельщиков на матч Евро-2020. Об этом ранее написало датское издание ВТ.

«Это дискриминация по национальному признаку. Давайте не оценивать наших фанатов, как хулиганов. Хулиганы есть в любой стране. Российские болельщики, по сравнению с европейцами, самые спокойные и организованные. Мы помним, как вели себя, к примеру, англичане в Марселе», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев также считает, что официальные лица не могут делать такие заявления.

«Руководство «Всероссийского объединения болельщиков» должно обратиться в РФС, чтобы поддержать наших сограждан. Мы помним причины такого отношения, но причины-то надуманные: у российских болельщиков нет европейских паспортов, прививка от короны наша не соответствует их стандартам, а на самом деле просто датские полицейские испугались наших болельщиков. Теперь понятно, почему они вздохнули с облегчением. Всё встает на свои места», — добавил Свищев.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Екатерина Звенигородская)

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