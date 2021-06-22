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В Госдуме отреагировали на вылет России с Евро: «Замена Черчесова ничего не изменит»

10:35
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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Честно, при счете 0:2 я уже хотел все выключить и лечь спать, но любовь к футболу заставила смотреть дальше, — сказал Лебедев «СЭ». — И, к сожалению, вызвала только разочарование. Я не буду сейчас ругать наших футболистов и главного тренера, просто не за что. Они играют так, как умеют — и лучше не могут. Поражение от сборной Дании и последнее место в группе показывает, что проблема российского футбола глубже, чем выступление нашей сборной. У нас в группе были сильные бельгийцы, средние датчане. И финны, которые только вчера сложили клюшки. В последнее время мы проиграли все и везде! Выступление наших команд в еврокубках — полный провал, а следствие этого провал на чемпионате Европы».

Лебедев также считает, что кадровые изменения в сборной России не дадут положительного результата.

«Никаких решений, мне кажется, сейчас принято не будет. Такую проблему не решить простыми кадровыми перестановками. Уйдет Черчесов — придет другой. А что изменится, если набор игроков такой же? Сейчас многие будут кричать, что игроки плохие, Черчесова в отставку, а сборную разогнать. Я же считаю, что сборная не виновата. Ответственность лежит и на руководстве РФС, которое мало что делает для развития нашего футбола! Вспомните, еще 10 лет назад Бельгия была в хвосте европейских чемпионатов, а сейчас номер один в рейтинге ФИФА. Там люди занялись серьезным развитием футбола, а не закачкой денег в зарплаты тренеров и игроков», — добавил Лебедев.

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