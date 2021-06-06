В Госдуме отреагировали на силуэт Крыма на форме сборной Украины

Депутат Госдумы Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с формой сборной Украины на Евро-2020. На футболке изображен силуэт Крымского полуострова.

«Украину потихоньку забывают, в мире полно других проблем. Сейчас на повестке историческая встреча президентов Америки и России. Украина ищет любой повод напомнить о себе. И российские журналисты сейчас из этого раздуют такого слона, что действительно весь мир обратит внимание. Кто на форму смотрит? Я даже не понял, что у них на форме изображено. Нам ничего не надо с этим делать. Давайте играть в футбол и обсуждать качество нашей сборной накануне чемпионата Европы. Журналисты должны успокоиться, все беды от вас», — сказал Лебедев «СЭ».

Сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

(Сергей Федоров)