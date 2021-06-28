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В Госдуме отреагировали на критику в адрес Карасева: «Все официальные лица должны встать на его защиту»

12:26
Сергей Карасев. Фото AFP
Сергей Карасев. Фото AFP
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» ответил на критику голландских болельщиков в адрес российского арбитра Сергея Карасева после матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Чехии (0:2).

27&nbsp;июня. Будапешт. Нидерланды&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 0:2. Сергей Карасев (второй справа).«УЕФА и Карасев — мафия!» Болельщики негодовали от решений российского судьи

«У этого товарища были разные моменты на футбольном поле в последние годы. Но в данном случае, конечно, все официальные российские лица должны встать на защиту нашего арбитра. Это очень опасный прецедент, когда недовольство решениями судьи перерастают в какую-то политику. Но надо понимать, что вряд ли голландские власти прислушаются к призывам по включению Карасева в санкции. А на расстроенных фанатов не стоит обращать внимание, эмоции иногда острее настоящих чувств. Нужно помнить про миролюбивый слоган Дона Корлеоне: «Месть — это блюдо, которое подают холодным», — сказал Милонов «СЭ».

С 55-й минуты «оранжевые» играли в меньшинстве. С поля был удален Маттейс де Лигт за фол последней надежды. Карасев показал ему красную карточку после консультации с ВАР и изучения записи момента.

В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая разгромила Уэльс (4:0). Встреча пройдет 3 июля.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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