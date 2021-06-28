В Госдуме отреагировали на критику в адрес Карасева: «Все официальные лица должны встать на его защиту»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» ответил на критику голландских болельщиков в адрес российского арбитра Сергея Карасева после матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Чехии (0:2).

«У этого товарища были разные моменты на футбольном поле в последние годы. Но в данном случае, конечно, все официальные российские лица должны встать на защиту нашего арбитра. Это очень опасный прецедент, когда недовольство решениями судьи перерастают в какую-то политику. Но надо понимать, что вряд ли голландские власти прислушаются к призывам по включению Карасева в санкции. А на расстроенных фанатов не стоит обращать внимание, эмоции иногда острее настоящих чувств. Нужно помнить про миролюбивый слоган Дона Корлеоне: «Месть — это блюдо, которое подают холодным», — сказал Милонов «СЭ».

С 55-й минуты «оранжевые» играли в меньшинстве. С поля был удален Маттейс де Лигт за фол последней надежды. Карасев показал ему красную карточку после консультации с ВАР и изучения записи момента.