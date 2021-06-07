В Госдуме назвали «политикой двойных стандартов» решение УЕФА по форме сборной Украины с Крымом

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу.

«Это политика двойных стандартов. То, что сейчас происходит с формой Украины, является недопустимым. Украина выражает политическую позицию, которая несовместима с Российской Федерацией. Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным лозунгам и движениям. Это опасная дорожка! Она может привести в никуда. Я разочарован данным решением. УЕФА делает серьезную ошибку!» — сказал Свищев «СЭ»

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Владислав Флегонтов)