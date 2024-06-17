В Германии запретили посещение фан-зон Евро-2024 с российскими флагами

Немецкие власти запретили посещение фан-зон чемпионата Европы-2024 с российскими флагами, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу мюнхенской фан-зоны.

«Российские флаги не должны появляться в фан-зонах чемпионата Европы, поскольку сборная России не участвует в турнире. В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах», — сообщил представитель пресс-службы мюнхенской фан-зоны.

Также УЕФА запретил демонстрацию российской символики на всех матчах сборной Украины в рамках Евро-2024.

Ранее государственная символика РФ была замечена на матче открытия ЧЕ-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1). Впоследствии появились на трибунах флаги России во встрече команд Сербии и Англии (0:1).