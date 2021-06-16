В Финляндии оценили сборную России: «Черчесов делает хорошую работу»

Экс-голкипер нальчикского «Спартака» и сборной Финляндии Отто Фредриксон в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

— Удивились, что Россия крупно уступила в первом туре?

— У Бельгии очень сильная сборная, один из фаворитов Евро. Не могу сказать, удивил ли меня результат, но точно известно, что матч с Финляндией для вас ключевой. Если Россия проиграет, то, скорее всего, не попадет в плей-офф даже с третьего места. Но у вас фантастический стадион, 50 процентов зрителей... Очевидно, что Россия все равно фаворит. Черчесов делает хорошую работу, Дзюба забивает мячи. Но победа над Данией точно добавила нам уверенности в себе. Если Финляндия сыграет так же дисциплинированно, как в Копенгагене, то возможно все. Знаю, что по ударам мы сильно уступили датчанам, но Финляндия все равно может преподнести сюрприз.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.