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Сегодня, 23:07

В Федерации футбола Турции опровергли слухи о дисквалификации Демирала за скандальный жест

Виктория Кравченко
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Мерих Демирал.
Фото Reuters

В Федерации футбола Турции (TFF) опровергли новости о дисквалификации защитника национальной команды Мериха Демирала на два матча Евро-2024 за скандальный жест.

«Опубликованные новости не отражают действительности. У нас есть время на защиту до завтрашнего утра», — приводит заявление TFF журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Bild сообщил, что футболист пропустит четвертьфинальную встречу Евро-2024 с Нидерландами за жест ультраправых националистов.
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
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