В Федерации футбола Турции опровергли слухи о дисквалификации Демирала за скандальный жест

В Федерации футбола Турции (TFF) опровергли новости о дисквалификации защитника национальной команды Мериха Демирала на два матча Евро-2024 за скандальный жест.

«Опубликованные новости не отражают действительности. У нас есть время на защиту до завтрашнего утра», — приводит заявление TFF журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).