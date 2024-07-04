В Федерации футбола Турции опровергли слухи о дисквалификации Демирала за скандальный жест
В Федерации футбола Турции (TFF) опровергли новости о дисквалификации защитника национальной команды Мериха Демирала на два матча Евро-2024 за скандальный жест.
«Опубликованные новости не отражают действительности. У нас есть время на защиту до завтрашнего утра», — приводит заявление TFF журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).
Ранее Bild сообщил, что футболист пропустит четвертьфинальную встречу Евро-2024 с Нидерландами за жест ультраправых националистов.
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