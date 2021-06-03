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В фан-зоне в Екатеринбурге покажут один матч Евро-2020

12:13
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Матч группового турнира чемпионата Европы-2020 между Россией и Финляндией покажут в фан-зоне Екатеринбурга.

«В Екатеринбурге поддержать наших ребят можно будет не только дома перед телевизором или в спортбаре, но и в фан-зоне «Екатеринбург-Арены». К сожалению, из-за позднего начала матчей сборной России на групповом этапе в фан-зоне Евро-2020 в Екатеринбурге на большом экране будет показана только одна встреча против команды Финляндии», — приводит слова Департамента информационной политики Свердловской области ТАСС.

Матч Россия — Финляндия пройдет 16 июня и начнется в16:00 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11548017

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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