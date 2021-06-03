В фан-зоне в Екатеринбурге покажут один матч Евро-2020
12:13
Матч группового турнира чемпионата Европы-2020 между Россией и Финляндией покажут в фан-зоне Екатеринбурга.
«В Екатеринбурге поддержать наших ребят можно будет не только дома перед телевизором или в спортбаре, но и в фан-зоне «Екатеринбург-Арены». К сожалению, из-за позднего начала матчей сборной России на групповом этапе в фан-зоне Евро-2020 в Екатеринбурге на большом экране будет показана только одна встреча против команды Финляндии», — приводит слова Департамента информационной политики Свердловской области ТАСС.
Матч Россия — Финляндия пройдет 16 июня и начнется в16:00 мск.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю