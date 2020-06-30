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В этот день Бирхофф забил легендарный «золотой гол». Помните его?

30 июня 2020, 11:58
Оливер Бирхофф. Фото 90min.com.
Оливер Бирхофф. Фото 90min.com.
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24 года назад состоялся финал Евро-96 Германия — Чехия. Немцы победили в дополнительное время со счетом 2:1. Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

На 59-й минуте чехов вывел вперед Патрик Бергер, который реализовал пенальти. Вышедший на замену Оливер Бирхофф сравнял счет на 74-й минуте. Он же провел победный мяч на 95-й минуте в дополнительное время. Тогда еще действовало правило «золотого гола» — забитый в дополнительное время мяч сразу становился победным.

Для Бирхоффа это были первые голы на турнире. Всего он провел 70 матчей за сборную и забил 37 мячей.

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