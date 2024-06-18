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В Дортмунде из-за непогоды закрыли фан-зону в день матча Турция — Грузия

Алина Савинова
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В Дортмунде закрыли фан-зону и зону публичного просмотра матча первого тура группового турнира Евро-2024 между сборными Турции и Грузии, сообщает портал dortmund.de.

Решение было принято в связи с тем, что поступило штормовое предупреждение. Метеорологическая служба Германии предупредила о риске ливней, молний и сильных порывов ветра в городе.

Болельщиков без билетов на игру на стадионе призвали оставаться дома. Городской представитель Дортмунда на Евро-2024 Мартин Зауэр отметил, что безопасность фанатов является приоритетом для властей города.

Встреча между сборными Турции и Грузии состоится во вторник, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять немецких городов.

Источник: https://www.dortmund.de/
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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