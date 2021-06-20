В Дании признали форму сборной России самой красивой на Евро-2020

Редактор отдела моды датского журнала Eurowoman Барбара Гуллштейн оценила форма сборных-участниц Евро-2020 и составила из них рейтинг. Самой привлекательной, по мнению эксперта моды, является выездная форма сборной России.

«Эта футболка похожа на то, что мог бы придумать дизайнер Демна Гвасалия, создатель бренда Vetements и креативный директор модного дома Balenciaga. Он создал этот ретро-образ. Считаю, что футболка сборной России невероятно красивая. И цвета, и широкие полосы напоминают мир поло. Красный, белый и синий цвета просто отлично работают в этом дизайне», — приводит слова Гуллштейн TV2.

Полностью рейтинг форм выглядит так:

1. Россия (гостевая форма)

2. Хорватия (домашняя форма)

3. Турция (домашняя форма)

4. Швеция (гостевая форма)

5. Венгрия (гостевая форма)

6. Дания (домашняя форма)

7. Германия (домашняя форма)

8. Германия (гостевая форма)

9. Франция (гостевая форма)

10. Голландия (домашняя форма)