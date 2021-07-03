В четвертьфиналах Евро Англия всегда била пенальти
Для сборной Англии 1/4 финала — самая сложная стадия на всех крупных турнирах. С 12 попыток родоначальники футбола одержали только две победы в основное время — над аргентинцами в 1966-м и шведами в 2018-м. Еще два успеха пришлись на игры с Камеруном (в дополнительное время на ЧМ-1990) и Испанией (по пенальти на Евро-1996).
Кстати, во всех трех своих четвертьфиналах чемпионатов Европы англичане неизменно добирались до серии пенальти. Но после победы над Испанией случились неудачи — с Португалией и Италией.
В субботу, 3 июля, Украина сыграет с Англией в Риме, начало — в 22.00 (мск).
Сборная Англии в четвертьфиналах крупных турниров:
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
26.06.1954
|
ЧМ
|
Базель
|
Уругвай
|
2:4
|
10.06.1962
|
ЧМ
|
Винья дель Мар
|
Бразилия
|
1:3
|
23.07.1966
|
ЧМ
|
Лондон
|
Аргентина
|
1:0
|
14.06.1970
|
ЧМ
|
Леон
|
ФРГ
|
2:3 (д.в.)
|
22.06.1986
|
ЧМ
|
Мехико
|
Аргентина
|
1:2
|
01.07.1990
|
ЧМ
|
Неаполь
|
Камерун
|
3:2 (д.в.)
|
22.06.1996
|
ЧЕ
|
Лондон
|
Испания
|
0:0 (пен. — 4:2)
|
21.06.2002
|
ЧМ
|
Сидзуока
|
Бразилия
|
1:2
|
24.06.2004
|
ЧЕ
|
Лиссабон
|
Португалия
|
2:2 (пен. — 5:6)
|
01.07.2006
|
ЧМ
|
Гельзенкирхен
|
Португалия
|
0:0 (пен. — 1:3)
|
24.06.2012
|
ЧЕ
|
Киев
|
Италия
|
0:0 (пен. — 2:4)
|
06.07.2018
|
ЧМ
|
Казань
|
Швеция
|
2:0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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