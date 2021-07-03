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В четвертьфиналах Евро Англия всегда била пенальти

13:25
Гарри Кейн. Фото AFP
Гарри Кейн. Фото AFP
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Для сборной Англии 1/4 финала — самая сложная стадия на всех крупных турнирах. С 12 попыток родоначальники футбола одержали только две победы в основное время — над аргентинцами в 1966-м и шведами в 2018-м. Еще два успеха пришлись на игры с Камеруном (в дополнительное время на ЧМ-1990) и Испанией (по пенальти на Евро-1996).

Кстати, во всех трех своих четвертьфиналах чемпионатов Европы англичане неизменно добирались до серии пенальти. Но после победы над Испанией случились неудачи — с Португалией и Италией.

В субботу, 3 июля, Украина сыграет с Англией в Риме, начало — в 22.00 (мск).

Сборная Англии в четвертьфиналах крупных турниров:

Дата

Турнир

Город

Соперник

Счет

26.06.1954

ЧМ

Базель

Уругвай

2:4

10.06.1962

ЧМ

Винья дель Мар

Бразилия

1:3

23.07.1966

ЧМ

Лондон

Аргентина

1:0

14.06.1970

ЧМ

Леон

ФРГ

2:3 (д.в.)

22.06.1986

ЧМ

Мехико

Аргентина

1:2

01.07.1990

ЧМ

Неаполь

Камерун

3:2 (д.в.)

22.06.1996

ЧЕ

Лондон

Испания

0:0 (пен. — 4:2)

21.06.2002

ЧМ

Сидзуока

Бразилия

1:2

24.06.2004

ЧЕ

Лиссабон

Португалия

2:2 (пен. — 5:6)

01.07.2006

ЧМ

Гельзенкирхен

Португалия

0:0 (пен. — 1:3)

24.06.2012

ЧЕ

Киев

Италия

0:0 (пен. — 2:4)

06.07.2018

ЧМ

Казань

Швеция

2:0

Украина — Англия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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