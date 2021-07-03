В четвертьфиналах Евро Англия всегда била пенальти

Для сборной Англии 1/4 финала — самая сложная стадия на всех крупных турнирах. С 12 попыток родоначальники футбола одержали только две победы в основное время — над аргентинцами в 1966-м и шведами в 2018-м. Еще два успеха пришлись на игры с Камеруном (в дополнительное время на ЧМ-1990) и Испанией (по пенальти на Евро-1996).

Кстати, во всех трех своих четвертьфиналах чемпионатов Европы англичане неизменно добирались до серии пенальти. Но после победы над Испанией случились неудачи — с Португалией и Италией.

В субботу, 3 июля, Украина сыграет с Англией в Риме, начало — в 22.00 (мск).

Сборная Англии в четвертьфиналах крупных турниров: