В Британии назвали позором отказ футболистов сборной России встать на колено перед матчем с Бельгией
Британское издание The Observer назвало позором решение российских футболистов не вставать на колено перед матчем Евро-2020 против Бельгии (0:3), а также поведение болельщиков, освиставших вставших на колено бельгийцев перед игрой.
«Два гола Лукаку принесли дополнительное удовлетворение из-за того, что тех болельщиков из 32 тысяч на трибунах, которые высмеивали сборную Бельгии за коленопреклонение, заставили замолчать. Футболисты российской сборной предпочли остаться на ногах. Главный тренер команды, Станислав Черчесов, сказал, что это вопрос, не связанный с футболом. Какой позор. Это была не совсем ночь бесед о футболе, хотя Бельгия и сделала свое заявление», — говорится в тексте издания, посвященном матчу.
После матча организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) заявила, что болельщики, освиставшие вставших на колено игроков Бельгии, проявили расизм.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/jun/12/belgium-russia-euro-2020-match-report
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