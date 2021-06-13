В Британии назвали позором отказ футболистов сборной России встать на колено перед матчем с Бельгией

Британское издание The Observer назвало позором решение российских футболистов не вставать на колено перед матчем Евро-2020 против Бельгии (0:3), а также поведение болельщиков, освиставших вставших на колено бельгийцев перед игрой.

«Два гола Лукаку принесли дополнительное удовлетворение из-за того, что тех болельщиков из 32 тысяч на трибунах, которые высмеивали сборную Бельгии за коленопреклонение, заставили замолчать. Футболисты российской сборной предпочли остаться на ногах. Главный тренер команды, Станислав Черчесов, сказал, что это вопрос, не связанный с футболом. Какой позор. Это была не совсем ночь бесед о футболе, хотя Бельгия и сделала свое заявление», — говорится в тексте издания, посвященном матчу.

После матча организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) заявила, что болельщики, освиставшие вставших на колено игроков Бельгии, проявили расизм.