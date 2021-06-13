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В Британии назвали позором отказ футболистов сборной России встать на колено перед матчем с Бельгией

11:39
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Британское издание The Observer назвало позором решение российских футболистов не вставать на колено перед матчем Евро-2020 против Бельгии (0:3), а также поведение болельщиков, освиставших вставших на колено бельгийцев перед игрой.

«Два гола Лукаку принесли дополнительное удовлетворение из-за того, что тех болельщиков из 32 тысяч на трибунах, которые высмеивали сборную Бельгии за коленопреклонение, заставили замолчать. Футболисты российской сборной предпочли остаться на ногах. Главный тренер команды, Станислав Черчесов, сказал, что это вопрос, не связанный с футболом. Какой позор. Это была не совсем ночь бесед о футболе, хотя Бельгия и сделала свое заявление», — говорится в тексте издания, посвященном матчу.

После матча организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) заявила, что болельщики, освиставшие вставших на колено игроков Бельгии, проявили расизм.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/jun/12/belgium-russia-euro-2020-match-report

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи