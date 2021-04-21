В ближайшие дни УЕФА может принять решение о переносе матчей Евро-2020 из Дублина в Петербург
13:29
По сведениям «СЭ», 21 или 22 апреля УЕФА может принять решение о переносе матчей чемпионата Европы-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
Вероятность переноса матчей очень высока, особенно после избрания главы РФС Александра Дюкова в исполком УЕФА.
Ранее Evrostavka сообщала, что УЕФА рассматривает перенос матчей из Ирландии на «Газпром Арену». Такое решение связано с тем, что правительство страны не может гарантировать минимальную заполняемость на матчах из-за сложной эпидемологической обстановки в связи с пандемией коронавируса.
Дублин должен принять три матча группового турнира, в которых сыграют Польша, Словакия и Швеция, а также одну четвертьфинальную встречу.
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Материалы сюжета: Евро-2020: чемпионат Европы по футболу — сколько городов и стран примут матчи, игры в России
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