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В ближайшие дни УЕФА может принять решение о переносе матчей Евро-2020 из Дублина в Петербург

13:29
«Газпром Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Газпром Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По сведениям «СЭ», 21 или 22 апреля УЕФА может принять решение о переносе матчей чемпионата Европы-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

Вероятность переноса матчей очень высока, особенно после избрания главы РФС Александра Дюкова в исполком УЕФА.

Ранее Evrostavka сообщала, что УЕФА рассматривает перенос матчей из Ирландии на «Газпром Арену». Такое решение связано с тем, что правительство страны не может гарантировать минимальную заполняемость на матчах из-за сложной эпидемологической обстановки в связи с пандемией коронавируса.

Дублин должен принять три матча группового турнира, в которых сыграют Польша, Словакия и Швеция, а также одну четвертьфинальную встречу.

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