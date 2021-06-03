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В Англии утверждают, что Трент Александер-Арнольд пропустит Евро-2020

20:21
Трент Александер-Арнольд. Фото Reuters
Трент Александер-Арнольд. Фото Reuters
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Защитник Трент Александер-Арнольд не сможет помочь сборной Англии на предстоящем чемпионате Европы-2020, утверждает The Times.

По информации источника, 22-летний футболист пропустит из-за травмы бедра примерно шесть недель.

2 июня Англия выиграла у Австрии (1:0) в товарищеском матче. Александер-Арнольд получил повреждение в концовке этой встречи и покинул поле при помощи врачей.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией.

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