В Англии считают, что судья должен был ставить пенальти в ворота Шотландии после падения Стерлинга
Английское издание Randrlife опубликовало разбор инцидента, который произошел на 79-й минуте матча Евро-2020 Англия — Шотландия (0:0). Форвард англичан Рахим Стерлинг упал в штрафной шотландцев после контакта с защитником Эндрю Робертсоном, но главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаос не назначил 11-метровый.
«Повторы показали, что шотландский защитник наступил на ногу Стерлингу. Главный судья мог пересмотреть эпизод, но видеоассистенты полностью провалились, неправильно проанализировав ситуацию. Потенциальный пенальти мог стать решающим моментом матча. Если бы судьи правильно прочитали ситуацию, то Англия могла побеждать и спокойно выходить в плей-офф», — говорится в материале.
После двух туров группового этапа Евро-2020 сборная Англии занимает второе место с 4 очками в группе D. Шотландцы идут на последней, 4-й строчке с 1 очком.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.randrlife.co.uk/england-scotland-should-the-english-get-a-penalty-controversy-euro-2020/
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