В Англии считают, что судья должен был ставить пенальти в ворота Шотландии после падения Стерлинга

Английское издание Randrlife опубликовало разбор инцидента, который произошел на 79-й минуте матча Евро-2020 Англия — Шотландия (0:0). Форвард англичан Рахим Стерлинг упал в штрафной шотландцев после контакта с защитником Эндрю Робертсоном, но главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаос не назначил 11-метровый.

«Повторы показали, что шотландский защитник наступил на ногу Стерлингу. Главный судья мог пересмотреть эпизод, но видеоассистенты полностью провалились, неправильно проанализировав ситуацию. Потенциальный пенальти мог стать решающим моментом матча. Если бы судьи правильно прочитали ситуацию, то Англия могла побеждать и спокойно выходить в плей-офф», — говорится в материале.

После двух туров группового этапа Евро-2020 сборная Англии занимает второе место с 4 очками в группе D. Шотландцы идут на последней, 4-й строчке с 1 очком.