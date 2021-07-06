В Англии планируют продлить время работы пабов во время финала чемпионата Европы

Английское правительство будет готово принять решение о продлении время работы пабов в день финала чемпионата Европы. Это потребуется, если матч на «Уэмбли» не завершится в основное время, сообщает The Independent.

По британским законами, пабы сейчас должны закрываться в 22.30 по местному времени. Но время их работы будет продлено на 45 минут, если в матче будет назначено дополнительное время или серия пенальти.

Власти опасаются, что в противном случае люди, которые не успеют досмотреть игру, могут устроить беспорядки на улицах.

Напомним, что в 1/2 финала сыграют Италия против Испании и Англия против Дании. Финал пройдет 11 июля на «Уэмбли».