Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В Англии планируют продлить время работы пабов во время финала чемпионата Европы

15:19
Теги:

Английское правительство будет готово принять решение о продлении время работы пабов в день финала чемпионата Европы. Это потребуется, если матч на «Уэмбли» не завершится в основное время, сообщает The Independent.

По британским законами, пабы сейчас должны закрываться в 22.30 по местному времени. Но время их работы будет продлено на 45 минут, если в матче будет назначено дополнительное время или серия пенальти.

Власти опасаются, что в противном случае люди, которые не успеют досмотреть игру, могут устроить беспорядки на улицах.

Напомним, что в 1/2 финала сыграют Италия против Испании и Англия против Дании. Финал пройдет 11 июля на «Уэмбли».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8891
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Луис Энрике со скандалом вернулся в сборную Испании после смерти дочери. Сегодня он в полуфинале Евро
Скрипачка разбилась насмерть, упав с крыши здания в центре Москвы
Какие знаки зодиака постоянно преследуют несчастья
В Кремле прокомментировали возможное закрытие границ регионов из-за COVID-19
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля