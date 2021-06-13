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В «Ахмате» поддержали защитника Андрея Семенова после ошибки в матче с Бельгией

13:54
Ромелу Лукаку забивает первый гол после ошибки Андрея Семенова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ромелу Лукаку забивает первый гол после ошибки Андрея Семенова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику защитника Андрея Семенова после матча сборной России в групповом этапе чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3).

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Ромелу Лукаку (№ 9) и&nbsp;Магомед Оздоев после матча.А чего вы ждали? Того, что Семенов «съест» Лукаку? Итоги матча Россия — Бельгия

«Мы, конечно, вчера желали для себя большего. Так получилось. Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семенов. Никто не застрахован от ошибок. Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей — большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.

У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семенов. Тренерский штаб сделает выводы, и мы будем двигаться дальше. Надо просто забыть эту историю", — сказал Айдамиров «СЭ».

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.

(Артем Бухаев)

Бельгия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи


  • Antonio

    Глупости пишешь.

    13.06.2021

  • Александр Губкин

    Не надо никого гнать. Отчислить, и больше не вызывать. Сколько можно. Уровень его всем ясен, кроме одного. Но и чабана скоро отчислят.

    13.06.2021

  • AZ

    Он трезво оценит эту ситуацию и напьется вместе с Шуниным)))

    13.06.2021

  • Текстиль 1937

    А чего не написал токари,шахтёры,пастухи?

    13.06.2021

  • serik700

    Как можно набирать в сборную футболистов никогда не игравших в еврокубках???

    13.06.2021

  • serik700

    Дело ведь не в его ошибке, а в том, что ЧЕ не его уровень. Ладно бы если другой альтернативы не было бы. Но ведь есть например Чистяков. Уверяю Вас, что если бы Семенов был бы настолько крут, то вместо Чистякова он давно уже за Зенит играл бы. На берегах Невы знают кого брать, поверьте.

    13.06.2021

  • Байба Бендика

    За какое место подержали?

    13.06.2021

  • Пастух_23_коров

    как в 1937 году, выводы и расстрелять... Вместо футболистов поставить шахтеров, токарей, бетонщиков, каменщиков...А, еще и деньги поделить между собой..

    13.06.2021

  • Antonio

    Что значит просто забыть? Нужно сделать выводы сначала.

    13.06.2021

  • Пастух_23_коров

    Сейчас тут набегут токари 5 разряда и бетонщики 3-го, шахтеры из забоя повылазят и начнут жизни учить всех остальных рпоссиян кто не на лопате и не у станка.

    13.06.2021

  • армеец

    Типичные "крики" в громкоговоритель на стадионе Чечни! Может им тоже попробовать жить без дотаций из центра???

    13.06.2021

  • CoM/~/oster

    Да что же такое? Сначала жена, потом ахмат - выйдите и поиграйте вместо Андрея! А андрей тогда пусть за токарный станок встанет или в шахту спустится, а? Если жена андрея купит кривую мебель (допустим) она будет ху..ми покрывать производителей или скажет - бывает, давайте их поддержим и закажем у них еще что-нибудь?

    13.06.2021

  • Алексей Сыромолотов

    Не поддержать, а гнать из сборной.

    13.06.2021