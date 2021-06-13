В «Ахмате» поддержали защитника Андрея Семенова после ошибки в матче с Бельгией

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику защитника Андрея Семенова после матча сборной России в групповом этапе чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3).

«Мы, конечно, вчера желали для себя большего. Так получилось. Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семенов. Никто не застрахован от ошибок. Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей — большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.

У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семенов. Тренерский штаб сделает выводы, и мы будем двигаться дальше. Надо просто забыть эту историю", — сказал Айдамиров «СЭ».

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.

(Артем Бухаев)