В «Ахмате» поддержали защитника Андрея Семенова после ошибки в матче с Бельгией
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику защитника Андрея Семенова после матча сборной России в групповом этапе чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3).
«Мы, конечно, вчера желали для себя большего. Так получилось. Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семенов. Никто не застрахован от ошибок. Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей — большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.
У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семенов. Тренерский штаб сделает выводы, и мы будем двигаться дальше. Надо просто забыть эту историю", — сказал Айдамиров «СЭ».
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Antonio
Глупости пишешь.
13.06.2021
Александр Губкин
Не надо никого гнать. Отчислить, и больше не вызывать. Сколько можно. Уровень его всем ясен, кроме одного. Но и чабана скоро отчислят.
13.06.2021
AZ
Он трезво оценит эту ситуацию и напьется вместе с Шуниным)))
13.06.2021
Текстиль 1937
А чего не написал токари,шахтёры,пастухи?
13.06.2021
serik700
Как можно набирать в сборную футболистов никогда не игравших в еврокубках???
13.06.2021
serik700
Дело ведь не в его ошибке, а в том, что ЧЕ не его уровень. Ладно бы если другой альтернативы не было бы. Но ведь есть например Чистяков. Уверяю Вас, что если бы Семенов был бы настолько крут, то вместо Чистякова он давно уже за Зенит играл бы. На берегах Невы знают кого брать, поверьте.
13.06.2021
Байба Бендика
За какое место подержали?
13.06.2021
Пастух_23_коров
как в 1937 году, выводы и расстрелять... Вместо футболистов поставить шахтеров, токарей, бетонщиков, каменщиков...А, еще и деньги поделить между собой..
13.06.2021
Antonio
Что значит просто забыть? Нужно сделать выводы сначала.
13.06.2021
Пастух_23_коров
Сейчас тут набегут токари 5 разряда и бетонщики 3-го, шахтеры из забоя повылазят и начнут жизни учить всех остальных рпоссиян кто не на лопате и не у станка.
13.06.2021
армеец
Типичные "крики" в громкоговоритель на стадионе Чечни! Может им тоже попробовать жить без дотаций из центра???
13.06.2021
CoM/~/oster
Да что же такое? Сначала жена, потом ахмат - выйдите и поиграйте вместо Андрея! А андрей тогда пусть за токарный станок встанет или в шахту спустится, а? Если жена андрея купит кривую мебель (допустим) она будет ху..ми покрывать производителей или скажет - бывает, давайте их поддержим и закажем у них еще что-нибудь?
13.06.2021
Алексей Сыромолотов
Не поддержать, а гнать из сборной.
13.06.2021