Увеличат ли вместимость «Газпром Арены» на Евро? Отвечает оргкомитет

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке Санкт-Петербурга к старту турнира.

— Подтверждена вместимость стадиона в Петербурге на матчи Евро — 50%. Вы довольны такой вместимостью? Есть шанс, что она будет увеличена, например, к четвертьфиналу? — вопрос Сорокину.

— Большинство еврокубковых матчей в последнем сезоне проходило вообще без зрителей, так что 50% — хорошее число. Мы признательны российским властям за то, что к нам отнеслись благосклонно. Даже в рамках турнира эта цифра весьма значительная. Есть город, который предоставил 100% (Будапешт. — Прим. «СЭ»), но многие города не поднимаются выше 30%. Поэтому здесь мы занимаем прочное место. Хотелось ли нам большего? Конечно, да. Но здесь надо учитывать всю ситуацию, которую оценить могут только компетентные власти. Уверен, что это решение взвешенное и обоснованное.

(Гоша Чернов)

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