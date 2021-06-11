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Увеличат ли вместимость «Газпром Арены» на Евро? Отвечает оргкомитет

00:45
Алексей Сорокин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алексей Сорокин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке Санкт-Петербурга к старту турнира.

— Подтверждена вместимость стадиона в Петербурге на матчи Евро — 50%. Вы довольны такой вместимостью? Есть шанс, что она будет увеличена, например, к четвертьфиналу? — вопрос Сорокину.

— Большинство еврокубковых матчей в последнем сезоне проходило вообще без зрителей, так что 50% хорошее число. Мы признательны российским властям за то, что к нам отнеслись благосклонно. Даже в рамках турнира эта цифра весьма значительная. Есть город, который предоставил 100% (Будапешт. — Прим. «СЭ»), но многие города не поднимаются выше 30%. Поэтому здесь мы занимаем прочное место. Хотелось ли нам большего? Конечно, да. Но здесь надо учитывать всю ситуацию, которую оценить могут только компетентные власти. Уверен, что это решение взвешенное и обоснованное.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Сорокиным читайте здесь

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