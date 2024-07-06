Усман Дембеле признан лучшим игроком матча Португалия — Франция

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2024 против Португалии (0:0, пенальти — 5:3).

Форвард вышел на замену на 67-й минуте встречи вместо Антуана Гризманна. Футболист провел на поле 53 минуты и дважды пробил в сторону ворот португальцев.

В серии пенальти Дембеле подошел к мячу первым и забил гол.

Франция вышла в полуфинал Евро-2024, в котором встретится с Испанией. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).