Дембеле о победе Франции над Португалией: «Мы практиковали пенальти и были уверены в себе перед началом серии»

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал победу над Португалией (0:0, пенальти — 5:3) в четвертьфинале Евро-2024.

«Мы практиковали пенальти и чувствовали себя уверенными перед серией. Мы многому научились после ЧМ-2022 в Катаре. Франция заслужила эту победу», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дембеле.

В полуфинале чемпионата Европы-2024 Франция сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).