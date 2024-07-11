Уоткинс: «Клянусь жизнями своих детей, я сказал Палмеру, что забью с его передачи»

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024.

28-летний форварл на 90+1-й минуте забил победный гол с передачи Коула Палмера. Они оба вышли на поле на 81-й минуте.

«Невероятно, я ждал этого момента несколько недель. Потребовалось много тяжелой работы, чтобы достичь того, чего я достиг сегодня. Клянусь жизнями своих детей, я сказал Коулу Палмеру: «Мы выйдем сегодня на поле, и я забью с твоей передачи». Мы в финале, и это все, что имеет значение. Мы готовы к матчу с Испанией», — приводит слова Уоткинса The Guardian.

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024. В решающем матче команда Гарета Саутгейта сыграет против Испании. Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.