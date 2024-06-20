Уокер: «Англия лидирует в группе, так что мы попробуем извлечь из игры с Данией позитив»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер прокомментировал ничью в матче группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1).

«Сборная Дании — хорошая команда. Мы лидируем в группе, так что попробуем извлечь из этой игры позитив. Мы пропустили отличный удар из-за пределов штрафной. Иногда перед благими целями нужно снять шляпу», — приводит слова Уокера englandfootball.com.

После этого матча Англия с 4 очками занимает первое место в группе C, Дания с 2 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Англия сыграет со Словенией, Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.