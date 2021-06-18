Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Ульмер считает, что для сборной Австрии еще не все потеряно

01:42
Теги:

Защитник сборной Австрии Андреас Ульмер оценил перспективы своей команды на Евро-2020 после поражения от Нидерландов (0:2)

«Еще не все потеряно, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. -У нас осталась одна игра. Ошибки случаются, но мы все равно показали, что хотим играть в атакующий футбол. Сегодня это не совсем сработало. Но я не думаю, что это может служить оправданием».

В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 32307
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Стали известны расклады, при которых Россия попадет в плей-офф чемпионата Европы
Помятый Bentley светской львицы увозят с места ДТП в центре Москвы
Горячо! Полуголая Лобода опубликовала жаркое фото в кровати
Делегация из РФ прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи