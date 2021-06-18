Ульмер считает, что для сборной Австрии еще не все потеряно
01:42
Защитник сборной Австрии Андреас Ульмер оценил перспективы своей команды на Евро-2020 после поражения от Нидерландов (0:2)
«Еще не все потеряно, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. -У нас осталась одна игра. Ошибки случаются, но мы все равно показали, что хотим играть в атакующий футбол. Сегодня это не совсем сработало. Но я не думаю, что это может служить оправданием».
В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/
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