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Украинский журналист Франков: «Болеть за Россию? Я убираю политику к чертовой матери»

18:05
Футболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» заявил, что хотел бы увидеть очную встречу России и Украины на Евро-2020.

«Конечно, я бы хотел увидеть эту встречу. Где бы этот матч не состоялся, мне кажется, что он пройдет мирно. Безусловно, он будет напряженным, но увенчается парой разборок в кабаках. Все заочные сравнения этих сборных не проверяются напрямую. По игре сборная Украины внушает большее уважение. Мне кажется, это общее мнение. Сборная России упустила возможность сделать себе хорошую разницу мячей в матче против Финляндии. Сейчас она находится в критическом положении в плане выхода в плей-офф. Буду ли я болеть за Россию? Оставлю это в секрете. Могу сказать, что ничего принципиального против сборной России я не имею. Я убираю политику к чертовой матери. Я не представляю, чтобы кто-то в Калуге раздавал пиво за голы в ворота сборной Украины. Несмотря на то, что я предрекал России вылет, я желаю ей удачи сегодня», — сказал Франков «СЭ».

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице. Дания — 0 баллов и четвертое место.

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