Украинский теннисист Сергей Стаховский в своем Facebook рассказал, что думает о решении УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава». К записи спортсмен прикрепил свои старые кроссовки с такой же надписью.

«Сам факт того, что УЕФА пересмотрел уместность нашей формы на Евро-2020, уже есть политика, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша», — написал Стаховский.