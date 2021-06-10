Украинский теннисист Стаховский — о форме сборной на Евро: «Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша»
Украинский теннисист Сергей Стаховский в своем Facebook рассказал, что думает о решении УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава». К записи спортсмен прикрепил свои старые кроссовки с такой же надписью.
«Сам факт того, что УЕФА пересмотрел уместность нашей формы на Евро-2020, уже есть политика, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша», — написал Стаховский.
Как сообщили «СЭ» в УЕФА, от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.
Ранее в России сочли провокацией дизайн футболок сборной Украины: на них изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=210538584223353&set=p.210538584223353
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю