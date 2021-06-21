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Украинские болельщики поддержат сборную России в Дании

11:55
Украинские болельщики поддержат сборную России в Дании. Фото «СЭ»
Украинские болельщики поддержат сборную России в Дании. Фото «СЭ»
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Сегодня, 21 июня, сборная России проведет заключительный матч на групповом турнире чемпионата Европы-2020 против Дании. Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Из-за пандемии коронавируса и по решению властей Дании, российские болельщики не смогут попасть в город на этот матч. Однако в Копенгаген приехали болельщики из Украины, которые будут поддерживать команду Станислава Черчесова в этой встрече.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).

Россия — Дания

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