Украинские болельщики поддержат сборную России в Дании

Сегодня, 21 июня, сборная России проведет заключительный матч на групповом турнире чемпионата Европы-2020 против Дании. Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Из-за пандемии коронавируса и по решению властей Дании, российские болельщики не смогут попасть в город на этот матч. Однако в Копенгаген приехали болельщики из Украины, которые будут поддерживать команду Станислава Черчесова в этой встрече.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).