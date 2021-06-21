Украинцы Ярмоленко и Яремчук могут догнать Бэйла и ван Нистелроя по голам на Евро
Сегодня сборная Украины сыграет против Австрии в матче группового турнира чемпионата Европы-2020.
Четыре гола сборной Украины в двух первых матчах Евро поровну распределили между собой Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, по разу огорчившие Голландию и Северную Македонию. Украинцы стали первым атакующим дуэтом в истории чемпионатов Европы, которому удалось отличиться в первых матчах турнира.
В сегодняшней встрече с Австрией Андрей и Роман могут пополнить элитный список бомбардиров, забивавших во всех играх группы ЧЕ. В 1984 году символический клуб открыл Мишель Платини (семь голов в трех матчах). В 1996-м в него вступили Алан Ширер и Христо Стоичков, в 2000-м — Саво Милошевич, в 2004-м — Руд ван Нистелрой и Милан Барош, в 2016-м — Гарет Бэйл.
Футболисты, забившие во всех матчах группового турнира Евро:
|
Турнир
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1984
|
Мишель Платини
|
Франция
|
Дания — 1:0 (1), Бельгия — 5:0 (3), Югославия — 3:2 (3)
|
7
|
1996
|
Алан Ширер
|
Англия
|
Швейцария — 1:1 (1), Шотландия — 2:0 (1), Голландия — 4:1 (2)
|
4
|
1996
|
Христо Стоичков
|
Болгария
|
Испания — 1:1 (1), Румыния — 1:0 (1), Франция — 1:3 (1)
|
3
|
2000
|
Саво Милошевич
|
Югославия
|
Словения — 3:3 (2), Норвегия — 1:0 (1), Испания — 3:4 (1)
|
4
|
2004
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
Германия — 1:1 (1), Чехия — 2:3 (1), Латвия — 3:0 (2)
|
4
|
2004
|
Милан Барош
|
Чехия
|
Латвия — 2:1 (1), Голландия — 3:2 (1), Германия — 2:1 (1)
|
3
|
2016
|
Гарет Бэйл
|
Уэльс
|
Словакия — 2:1 (1), Англия -1:2 (1), Россия — 3:0 (1)
|
3
Матч Украина — Австрия состоится сегодня, в 19.00 (мск).
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